2019/08/26 | 09:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC أعلن رئيس كتلة الوطنية النيابية كاظم الشمري، عن وجود مساع تقودها أطراف عديدة بهدف اضعاف الدولة وإخضاعها لأجندات اقليمية.وقال الشمري في حديث متلفز لـ”قناة العراقية”، إن “تقاسم المناصب وصلت الى ما دون درجة مدير عام”، مشيراً الى أن “تحالف الاصلاح بدأ انهياره بعد تشكيل الحكومة”.وبين الشمري انهُ “بعد […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الوطنية يتحدث عن “أقلمة المؤسسات” وانهيار الاصلاح ويذكّر بـ”الخرق الكبير” المركز الخبري الوطني.

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