الحكيم عن استهداف مقاتلي الحشد: المبررات الحكومية ازاء مثل هذه الحوادث غير مقبولة

2019/08/26 | 09:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علق رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم، على استهداف الحشد الشعبي من قبل طائرة مسيرة في الانبار.

وعبر الحكيم، في بيان عن رفضه التهاون الحكومي الواضح امام الانتهاكات المتكررة لسيادة العراق، مبينا انه بعد سلسلة من الخروق والاعتداءات استشهد اثنين من مقاتلي الحشد الشعبي في اللواء الخامس والاربعين واصابة آخر باستهداف عبر طائرة مسيرة غربي الأنبار.

واعتبر الحكيم ان المبررات الحكومية ازاء مثل هذه الحوادث غير مقبولة مطلقا، مؤكدا انه لا يمكن التساهل أمام المساس بهيبة الدولة وسيادتها وارواح مواطنيها.

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