2019/08/26 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت مفارز الاستخبارات التابعة لفوج طوارئ كربلاء الثالث القتالي ضمن تشكيلات قيادة شرطة كربلاء المقدسة وفق معلومات أمنية دقيقة من إلقاء القبض على احد المتهمين المطلوبين الى العدالة في قضية قتل نفذها بمحافظة النجف الأشرف، وذكر بيان لشرطة كربلاء، أنه ‘ بعد ورود معلومات استخباراتية دقيقة حول وجود شخص مطلوب بقضية قتل من محافظة النجف …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على مطلوب لشرطة النجف بتهمة القتل النعيم نيوز.

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