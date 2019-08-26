2019/08/26 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 99o0-b2Zrio

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. القائد العام للقوات المسلحة يؤكد ان المرحلة الرابعة لعملية ارادة النصر مهمة للغاية) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. القائد العام للقوات المسلحة يؤكد ان المرحلة الرابعة لعملية ارادة النصر مهمة للغاية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).