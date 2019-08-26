2019/08/26 | 10:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طقس حار جداً وفرصة لأمطار في الأيام الأربعة المقبلة

توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، حالة الطقس

للأيام الأربعة المقبلة ودرجات الحرارة العظمى في عموم مدن العراق.

وذكر بيان للأنواء الجوية ان "طقس غد الثلاثاء سيكون في المنطقة

الوسطى مشمساً حاراً جداً مع بعض السحب وغائم جزئياً مع فرصة مطر

ضعيفة في الأقسام الغربية منه ومشمساً حاراً مع ظهور بعض السحب في

الشمال، وحاراً جداً في الجنوب" مشيراً الى ان "درجة الحرارة العظمى

في مدينة بغداد بمعدل 48 مْ".

وأضاف ان "طقس الأربعاء المقبل سيكون في الوسط مشمساً حاراً جداً مع

ظهور بعض السحب ويكون غائم جزئياً أحياناً، وفي الشمال مشمساً حاراً

مع ظهور بعض السحب ويكون غائم جزئياً أحياناً، وحاراً جداً في

الجنوب مع ظهور بعض السحب ويكون غائم جزئياً أحياناً دون تغير في

درجات الحرارة في المناطق كافة عن اليوم السابق".

أما طقس الخميس فيكون مشمساً حاراً جداً في الوسط مع ظهور بعض السحب

ويكون غائم جزئياً أحياناً وفي الشمال حاراً وغائم جزئياً مع فرصة

ضعيفة في بعض الأماكن مع ارتفاع قليل في درجات الحرارة وفي الجنوب

حاراً جداً مع ظهور بعض السحب".

ولفت البيان الى ان "طقس الجمعة سيكون مشمساً حاراً جداً مع ظهور

بعض السحب في الوسط وحاراً وغائم جزئياً في الشمال وفي الجنوب حاراً

جداً مع ظهور بعض السحب".

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