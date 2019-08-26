هاشم الكندي:أمريكا ممتعضة من المنجرات المتحققة على يد الحشد الشعبي

2019/08/26 | 10:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس شبكة هدف هاشم الكندي، اليوم الاحد، ان امريكا متواطئة مع إسرائيل في استهداف المقاومة وفضائلها وهذا سيفشل.وبين الكندي في مقابلة متلفزة ، ان امريكا ممتعضة من تحقيق المنجزات المتحققة على يد الحشد الشعبي وفضائل المقاومة من خلال انتصارهم على داعش الإجرامي”.واضاف ان “فصائل المقاومة قادرة على اسقاط الطائرات المعادية لكنها ملتزمة

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