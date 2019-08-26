عمليات الفرات الاوسط وشرطة كربلاء يعقدان مؤتمر خاص بزيارة العاشر من محرم الحرام

2019/08/26 | 10:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبارعقد قائد عمليات الفرات الاوسط الفريق الركن قيس خلف المحمداوي وقائد شرطة المحافظة اللواء أحمد علي زويني، يوم الاثنين، مؤتمر أمني مشترك بحضور رئيس اللجنة الامنية في مجلس المحافظة الاستاذ عقيل المسعودي لمناقشة الخطة الأمنية الخاصة بشهر محرم الحرام وتوزيع المهام الأمنية.

هذا وأوضح المتحدث الاعلامي باسم شرطة كربلاء العقيد علاء الغانمي في بيان صحفي، أن "المؤتمر الامني عقد برئاسة قائد عمليات الفرات الأوسط وقائد شرطة كربلاء المقدسة وبحضور رئيس اللجنة الامنية في المحافظة فضلاً عن حضور مدراء الأجهزة الأمنية والاستخباراتية وآمري المحاور والاطواق وعدد كبير من ضباط الجيش والشرطة.

واضاف، ان "الاستعدادات هذا العام بدأت مبكرا بهدف تقديم افضل الخدمات الامنية للزائرين والمحافظة على ديمومة الامن والنظام فضلا عن تلافي السلبيات التي من الممكن ان تحصل لافتا انه ستكون انسيابية عالية ولاتوجد اي قطوعات للشورارع الا في حالات الضرورة القصوى مع تفعيل الدور الاستخباراتي بشكل موسع".

واكد أنه "تمت مناقشة الخطة الامنية التي اعدت من قبل القادة الأمنيين الخاصة بزيارة العاشر من محرم الحرام بشكل مفصل حيث ستكون هناك عمليات احترازية واستباقية في عموم المحافظة وستدخل الخطة حيز التنفيذ بشكل مباشر بعد قراءتها و المصادقة عليها من قبل مجلس المحافظة".



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