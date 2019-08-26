بكين مستعدة لحل الخلاف التجاري مع واشنطن بالمفاوضات الهادئة

2019/08/26 | 10:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت الحكومة الصينة، اليوم الاثنين، استعدادها لحل خلافها التجاري مع الولايات المتحدة من خلال المفاوضات الهادئة وإنها تعارض بشدة تصعيد الصراع، وذلك حسبما ذكرت صحيفة "تشونغتشينغ مورننغ بوست".

وتأتي هذه التصريحات بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي فرض رسوم إضافية بنسبة خمسة في المئة على بعض من سلع صينية تبلغ قيمتها نحو 550 مليار دولار، في أحدث خطوة أعلنت بعد ساعات من كشف الصين النقاب عن فرض تعريفات على منتجات أمريكية تبلغ قيمتها 75 مليار دولار كإجراء انتقامي.

والاثنين، سجّل اليوان الصيني، تراجعا الى أدنى مستوى له مقابل الدولار الأمريكي منذ نحو 11 عاما، وسط المخاوف المتعلقة بالحرب التجارية التي تهدد أيضا بحصول ركود عالمي، وهو ما ألقى بثقله على الأسواق المالية.

وتراجع سعر صرف اليوان إلى 7.14 مقابل الدولار، وهو المعدل الأدنى منذ بداية عام 2008 في التعاملات الآسيوية

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