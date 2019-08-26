2019/08/26 | 10:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقول باحثون من جامعة «إيست أنجليا» إن المصابين بالسكري من النوع الثاني «لا ينبغي تشجيعهم» على تناول زيت السمك «أوميغا 3».وتثار بعض المخاوف من أن «أوميغا 3» قد يمثل ضرراً على هؤلاء، بيد أن مراجعة أجرتها «المجلة الطبية البريطانية» لما يزيد على 80 دراسة لم ترصد دليلاً على ذلك، كما أخفقت في تحديد أي فائدة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“أوميغا 3” لا تفيد مع السكري) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“أوميغا 3” لا تفيد مع السكري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).