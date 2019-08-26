شرطة ديالى: القبض على 14 مطلوبا خلال الممارسات الامنية في المحافظة

2019/08/26 | 10:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الناطق الرسمي بأسم قيادة شرطة ديالى العميد غالب العطية، الاثنين، عن القاء القبض على عدد من المطلوبين في مناطق متفرقة من المحافظة.

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