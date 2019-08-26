2019/08/26 | 10:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد تأهيلها من قبل مجموعة من الشباب افتتحت المكتبة الناصرية في ذي قار بحضور نخبة من أبناء المدينة, حيث أشاد الجميع بهذه المبادرة لكونها تعزز روح التعاون.لمتابعة التقرير كامل عبر اليوتيوب:

هناك تفاصيل اخرى بخصوص افتتاح المكتبة المركزية في الناصرية بحضور نخبة من أبناء المدينة النعيم نيوز.

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