سويوز و فيودور في الطريق إلى المحطة الفضائية الدولية

2019/08/26 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق من مطار بايكونور الفضائي صاروخ النقل “سويوز 2.1 a” وعلى متنه مركبة الفضاء “سويوز إم إس-14” وبداخلها الروبوت “فيودور”.أطلق الصاروخ بنجاح في الساعة 6.38 بتوقيت موسكو من صباح يوم الخميس 22 أغسطس الجاري، وقد بلغ مداره المقرر، ومن المخطط له التحام المركبة “سويوز إم إس-14” بالمحطة الفضائية الدولية في الساعة 8.31 من صباح

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