الوطنية يتحدث عن

2019/08/26 | 10:12

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بغداد/ سومر نيوز

أعلن رئيس كتلة الوطنية النيابية كاظم الشمري، عن وجود مساع تقودها أطراف عديدة بهدف اضعاف الدولة وإخضاع...

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