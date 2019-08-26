2019/08/26 | 11:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختتم مكتب سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله) في ديالى دوراته الصيفية بتخريج ٣٦٢ طالب وطالبة تلقوا دروسا مختلفة في الفقه والأخلاق وأحكام التلاوة والعقائد والتنمية.وذلك بإشرف مجمع المبلغات في المحافظة , وبالتزامن مع مناسبة أسبوع الولاية حيث توزعت على مناطق بلدروز وحمرين والوجيهية والعمرانية والعزية وغيرها.وثمن مدير مكتب المرجعية الشيخ …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تخريج ٣٦٢ طالب وطالبة في اختتام الدورات الصيفية التي أقامها مكتب المرجع اليعقوبي في ديالى النعيم نيوز.

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