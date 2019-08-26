ديلي تلغراف: هل تندلع حرب جديدة بين إسرائيل وحزب الله؟

2019/08/26 | 11:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس تقول صحيفة ديلي تلغراففي تقرير لها نشر اليوم الاثنين إن ما حدث ينذر بأن احتمال اندلاع حرب بين إسرائيل وحزب الله أصبح قريبا جدا، خصوصا بعد تحذير الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، ليلة الأحد، من انطلاق مرحلة جديدة من الحرب مع اسرائيل، وتعهده بأن الزمن الذي كانت اسرائيل تنفذ فيه

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