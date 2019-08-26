الفيسبوك يوثق صفحة مزيفة لجامعة بغداد!

2019/08/26 | 11:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس كشف مركز الاعلام الرقمي اليوم الاثنين عن وجود صفحة مزيفة لكنها موثقة باسم جامعة بغداد على منصة الفيسبوك.واوضح المركز في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه ان “الصفحة التي يبلغ عدد المعجبين بها 592,171 تنشر فيديوات لاتليق باسم جامعة بغداد ولا بسمعتها العريقة، فالمنشور المثبت في الصفحة شاهده اكثر من

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