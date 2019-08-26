باسم خشان لـ

2019/08/26 | 11:12

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بغداد اليوم - خاص

قال باسم خشان، الإثنين، 26 آب، 2019، إن المحكمة الاتحادية، قررت تسميتي بصفة نائب في البرلمان.

وذكر خشان لـ(بغداد اليوم)، أن "المحكمة الاتحادية العليا قررت تسميتي عضواً في البرلمان بدلاً عن النائب رفاه العارضي على خليفة طعن تقدمت به الى المحكمة".





واصدر المرشح عن تحالف سائرون باسم خشان، الاحد، 20/ 5/ 2018، بياناً رد فيه على اعتباره خاسراً في محافظة المثنى رغم حلوله بالمرتبة الثانية بالقائمة المدعومة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وذكر الخشان في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قررت استبعادي على الرغم من فوزي بثاني أعلى الأصوات في المحافظة بحسب أرقام المفوضية غير الموثوقة"، مبيناً ان "الدستور سيحيل عمل المفوضية هباء منثورا".

واشار الى ان "نظام توزيع مقاعد مجلس النواب رقم (12) لسنة 2018 يتعارض مع المادة (2/ اولا/ ب) من الدستور، وتم تطبيقه "ضده" عبر استبعاد المرشح الفائز بأعلى الاصوات (الثاني) وابقى الفائز بأقل عدد من الأصوات (السابع)، وهذا يخرق اول مبادئ الديمقراطية".

وقال ان "المادة (13 / ثانيا)، تنص على بطلان اي نص قانوني يتعارض مع الدستور، ولذا سأكون في قائمة الفائزين بإذن الله وحكم الدستور".

بغداد اليوم - متابعة

قال قائد محور الشمال في منظمة بدر، محمد البياتي، الاثنين (26 اب 2019)، إن تنظيم داعش والرايات البيضاء وراء الهجمات الاخيرة في محافظة كركوك، فيما وجه رسالة لرئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.

وقال البياتي في تصريح صحفي، إن &

بغداد اليوم- خاص

أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، مهدي عبد الكريم، الاثنين، ان الاليات التي تم الاتفاق عليها بين بغداد واربيل ستطبق بعد زيارة وفد الاقليم الى العاصمة المزمع اجراؤها الاسبوع المقبل.





وقال عبد الكريم، في حديث خص به (بغداد اليو

بغداد اليوم - بغداد

أكد تحالف الفتح، الاحد، بانه يحتفظ بحق الرد على الاستهدافات "الصهيونية" للحشد الشعبي، فيما طالب باخراج القوات الامريكية من العراق.

وقال الفتح في بيان، "ندين بشدة الإعتداءات الصهيونية المتكررة التي استهدفت مخاز

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