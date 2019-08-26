نصائح لتخفيض أضرار الهواتف الذكية

2019/08/26 | 11:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الباحثة إرنا فارس محدبوت من جامعة بيردانا في ماليزيا، أن على مستخدمي الهواتف الذكية الالتزام ببعض القواعد من أجل تخفيض الأضرار التي قد تلحقها بصحتهم.وكتبت الباحثة في موقع الجامعة، معظم الناس يعانون من مشكلات في الصحة ناتجة عن استخدام الهواتف الذكية وغيرها من الأجهزة الذكية لفترات طويلة.عواقب هذا الاستخدام هي سوء استقامة

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