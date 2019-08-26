أنباء عن سقوط صاروخين على قاعدة مخمور الاميركية بنينوى

2019/08/26 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني عراقي اليوم الاثنين، بأن صاروخين سقطا على قاعدة مخمور الأميركية في محافظة نينوى....

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