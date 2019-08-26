الجبهة الشعبية: محور المقاومة أصبح على حسم المعركة الشاملة

2019/08/26 | 11:16

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بغداد :سومر نيوز

أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة، الاثنين، أن العدوان الصهيوني على مواقع الجبهة لن يو...

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