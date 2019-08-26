2019/08/26 | 11:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مجلس ديالى:90% من المنظمات الدولية غير متعاونة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد :سومر نيوز
اكدت عضو مجلس محافظة ديالى نجاة الطائي، الاثنين ، بان90% من المنظمات والهيئات الدولية غير متعاونة مع...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مجلس ديالى:90% من المنظمات الدولية غير متعاونة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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