مجلس ديالى:90% من المنظمات الدولية غير متعاونة

2019/08/26 | 11:16

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بغداد :سومر نيوز

اكدت عضو مجلس محافظة ديالى نجاة الطائي، الاثنين ، بان90% من المنظمات والهيئات الدولية غير متعاونة مع...

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