السودان.. الكشف عن أبرز المرشحين لحكومة حمدوك

2019/08/26 | 11:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد مجلس السيادة في السودان، اجتماعاً للمصادقة على قوائم الترشيحات للحكومة، والتي ستدفع بها لرئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، لاختيار أعضاء حكومته منها.

وبحسب ما هو

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