وزير الخارجية الألماني متشدد في موقفه تجاه روسيا

2019/08/26 | 11:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت صحيفة "Welt" الألمانية بأن رؤساء وزراء 4 مناطق فدرالية ألمانية دعوا وزير خارجية بلادهم، هايكو ماس، لتحسين العلاقات مع روسيا، غير أنه رفض دعواتهم.

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