2019/08/26 | 11:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادارة نادي الزوراء تقرر تمديد فترة اقامة فريق كرة القدم في الدار البيضاء حتى الثالث من الشهر القادم لأقامة معسكر تدريبي تتخلله عدد من المباريات الودية

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