النزاهة تحقق بشبهات ” 1000 موظف” عينهم مسؤولون في نينوى

2019/08/26 | 11:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة، الاثنين، عن فتحها تحقيقاً في شبهات تعيين 1000 موظفٍ في مديرية ماء نينوى بتدخل مباشر من مسؤولين محليين.

وقالت الدائرة في بيان أنها “فتحت تحقيقاً في الموضوع بعد قيام ملاكات مديرية تحقيق نينوى التابعة للهيأة، التي انتقلت إلى مديرية الماء في الجانب الأيمن من مدينة الموصل، بتنفيذ عملية ضبط الأوليات الخاصة وقوائم تعيين 1000 شخص كمُوظفين بصفة أجور يومية في مديرية ماء نينوى، يُشتَبَهُ بتعيينهم من قبل بعض المسؤولين في المحافظة”.

وأشارت إلى أن “ملاكات المديرية ضبطت الأوليات الخاصة بموضوع تسلُّم أحد أعضاء مجلس المحافظة لكميَّةٍ من الوقود؛ لغرض إيصالها إلى مشروع ماء قضاء البعاج دون وجود ما يؤيد تسليمها إلى المشروع، مبينة أن الكمية المتسلَّمة تبلغ 10,000 لتر تمَّ تسلُّمها من محطة تعبئة القيارة”.

وأضافت :”كما تمَّ ضبط أوليات واقعة اقتحام غرفة الحسابات في المديرية خارج أوقات الدوام من قبل أشخاصٍ مجهولين والتحقيق فيها؛ لتحديد الأضرار والمسؤولين عنها، فضلاً عن ضبط أوليات تسلُّم رواتب 23 موظفاً في المديرية من قبل أحد الموظفين المُنسَّب إلى حماية أحد أعضاء مجلس المحافظة دون تخويلٍ رسميٍّ من قبل الموظفين”.

وأكدت بأنه”تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمضبوطات، وعرضه على الهيأة التحقيقية المُختصِّة بقضايا النزاهة في نينوى التي قرَّرت إجراء التحقيق استناداً لأحكام المادَّة 340 من قانون العقوبات، وتدوين أقوال الممثل القانوني لمديرية الماء في المحافظة

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