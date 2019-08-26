هل الحمص يساعد على خسارة الوزن؟

2019/08/26 | 11:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لا تكتمل أي وجبة طعام صحية تساعد في تخفيف الوزن بدون الحمص وفوائده الصحية العديدة.



ويمكنك اضافة الحمص إلى كل الأطباق تقريبا من سلطات، وكاري، وخضار، ومرقة.



ولكن كيف يساعد الحمص على خسارة الوزن؟

الحمص و خسارة الوزن

يمتاز الحمص بطعمه الشهي، وقوامه الكريمي، وقدرته المدهشة على تخفيف الوزن.



ففي عام 2010، أجريت دراسة لإختبار قدرة الحمص على خفض إستهلاك المواد الغذائية عند 42 مشارك على مدى 12 إسبوع. وطلب من كل الأشخاص إتباع نفس الحميه المنتظمه لعدة أسابيع.



فأظهرت النتائج بأن المشاركين شعروا بمستوى أعلى من الشبع بعد تناول الحمص.

الحمص كله فائدة

بسبب محتوه العالي بالألياف، يعتبر الحمص غذاءا هاما لتخفيف الوزن عن طريق الشعور بالشبع لفترة أطول.



بينما يساعد محتواه من الألياف على علاج الاضطرابات الهضمية أيضا.

كما يساعد الحمص على خفض خطر الإصابة بأمراض القلب: حيث كشفت الدراسات بأن الحمص يحتوي على مستويات دهون أقل، وبالتالي يمكن أن يساعد في خفض الكولوستيرول السيئ، ومستويات الكولسترول بشكل عام.

الحمص لمرضى السكري: يزود الحمص مرضى السكري والمصابون بحساسية إتجاه الأنسيولين بالنشويات المغذية غير الضارة.

حقيقة مثيرة: يعادل الحمص الحليب أو اللبن في مستوى الكالسيوم.

كما يحتوي الحمص على بروتين عالي النوعية، وهو مصدر جيد لحامض الفوليك، المنغنيز، الحديد، النحاس، والمغنيسيوم، والموليبدنوم.



ويمكن أن يخلط الحمص مع الأرز أو الحبوب الكاملة للحصول على كمية مفيدة من البروتين للأشخاص الذين لا يتناولون اللحوم.

السعرات الحرارية للحمص: 100 غرام

السعرات الحرارية: 164

البروتين: 8.9 غ

الكربوهيدرات: 18.7 غ

الدهن: 2.5 غ

الألياف: 8.6

الحديد: 2.8 ملغرام

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