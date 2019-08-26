محافظ بغداد:امن العاصمة مستقر بفضل جهود الحشد والقوات الامنية

2019/08/26 | 11:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث محافظ بغداد فلاح الجزائري مع وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، الاثنين، مستجدات الأوضاع الامنية والخدميةـ فيما اكد الجزائري ان الاستقرار الذي تشهده العاصمة بغداد بفضل جهود ابنائنا في الأجهزة الامنية والحشد الشعبي .وقال الجزائري في بيان وتلقته وكالة صدى , انه “بحث مع وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري مستجدات الأوضاع الامنية والخدمية”.واضاف

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