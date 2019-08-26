شرطة واسط تعلن خطة حماية مراسم شهر محرم

2019/08/26 | 11:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة محافظة واسط عن اعداد خطة امنية خاصة بشهر محرم الحرام ، تشمل عموم مناطق المحافظة .وعقدت القيادة اليوم مؤتمرا امنيا موسعا لمناقشة الاستعدادات الأمنية والتهيؤ لاستقبال شهر محرم الحرام بحضور مدراء الأجهزة الأمنية ومعاوني القائد وأمري الأفواج وآمري السيطرات ومدراء الأقسام وضباط المراكز وضباط المكافحة والاستخبارات .وقال قائد الشرطة اللواء […]

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