الحرس الثوري يجري مناورات برية شمال غرب ايران

2019/08/26 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجرت القوة البرية التابعة لحرس الثورة الاسلامية، الاثنين، مناورات “الغدير” في مرتفعات محافظة اذربيجان الغربية شمال غرب ايران.وبحسب بيان العلاقات العامة لحرس الثورة فان مناورات الغدير نفذها مقر عمليات “حمزة سيد الشهداء (ع) التابع للقوة البرية في المرتفعات الحدودية بمنطقة بورالان ماكو بمحافظة اذربيجان الغربية.وتهدف هذه المناورات الى الارتقاء بمستوى المقاتلين وحرس الحدود في الجمهورية

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