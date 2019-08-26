طهران: ندعم حق العراق بالرد على هجمات الكيان الصهيوني

2019/08/26 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال ربيعي في تصريح صحفي، انه" ندعم حق العراق وسوريا في الرد على الهجوم الإسرائيلي"، مبينا، ان" على الكيان الصهيوني فهم العواقب المترتبة على هجماتها وللعراق وسوريا ولبنان حق الدفاع عن النفس".ونوه ربيعي الى انه" يجب ان يتحمل الكيان الصهيوني مسؤولية أعماله وانه سيدفع ثمنا باهظا".واضاف، في ذات السياق، ان" حزب الله يقرر بشكل مستقل ولكننا ندعم أي رد دفاعي منه على المعتدين على لبنان".انتهى..م.م

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