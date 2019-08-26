الكمارك تضبط سيارتين مخالفة لشروط الاستيراد في كمرك طريبيل الحدودي

2019/08/26 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … أعلنت الهيئة العامة للكمارك ,اليوم الاثنين, عن تمكن السلطة الكمركية في مركز كمرك طريبيل الحدودي في محافظة الأنبار من ضبط سيارتين مخالفة دون الموديل كونها ممنوعة الأستيراد و تم التلاعب برقم الشاصي الخاص بها .وقالت الهيئة العامة للكمارك في بيان لها تلقت /بدر نيوز/ نسخة منه ,أن” الضبط جاء كون […]

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