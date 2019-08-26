هيئة النزاهة: فتح تحقيق في شبهات تعيين 1000 موظف في مديرية ماء نينوى

2019/08/26 | 11:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، عن فتحها تحقيقاً في شبهات تعيين ألف موظفٍ في مديرية ماء نينوى بتدخلٍ مباشرٍ من مسؤولين محليين.

وأوضحت الدائرة، في بيان أنها فتحت تحقيقاً في الموضوع، مشيرة الى ان ملاكات المديرية ضبطت أوليات واقعة اقتحام غرفة الحسابات في المديرية خارج أوقات الدوام من قبل أشخاصٍ مجهولين والتحقيق فيها لتحديد الأضرار والمسؤولين عنها، فضلاً عن ضبط أوليات تسلُّم رواتب ثلاثة وعشرين موظفاً في المديرية من قبل أحد الموظفين المُنسَّب إلى حماية أحد أعضاء مجلس المحافظة دون تخويلٍ رسميٍّ من قبل الموظفين.

وأكدت المديرية َتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمضبوطات، وعرضه على الهيأة التحقيقية المُختصِّة بقضايا النزاهة في نينوى التي قرَّرت إجراء التحقيق وتدوين أقوال الممثل القانوني لمديرية الماء في المحافظة.

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