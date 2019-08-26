2019/08/26 | 11:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو مجلس محافظة بغداد حسون الربيعي، الاثنين، ان خطة محافظة بغداد لعام 2019 وضعت ضمن اولوياتها تأهيل مداخل العاصمة واكساء الطرق لمناطق الاقضية والنواحي، لافتاً الى ان الخطة تضمنت رفع الانقاض والمخلفات عن مداخل بغداد.وقال الربيعي في تصريح لـ /المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى، ان “خطة عام 2019 وعلى الرغم من اجراء بعض

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس بغداد:تأهيل مداخل العاصمة وضع ضمن أولوية خطة 2019 وكالة صدى الاعلام للانباء.

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