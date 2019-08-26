2019/08/26 | 11:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أ المجمع العراقي للوحدة الإسلامية حول الأحداث الأخيرة بسم الله الرحمن الرحيم ( أُذن للذين يقاتَلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير ) صدق الله العلي العظيم يدين المجمع العراقي للوحدة الاسلامية ويستنكر بشدة الاعتداءات الغاشمة المنتظمة على معسكرات المجاهدين الابطال من قوات الحشد الشعبي والتي تستهدف القواعد التسليحية للحشد الشعبي المجاهد ، ونعتبر …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بيان المجمع العراقي للوحدة الإسلامية حول الأحداث الأخيرة النعيم نيوز.

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