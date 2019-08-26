المحكمة الاتحادية تسمي باسم خشان عضواً في البرلمان 

2019/08/26 | 11:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

قررت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين، تسمية الناشط المدني باسم خزعل خشان عضواً في البرلمان بدلا عن النائب رفاه العارضي.

وقالت مصادر أعلامية، إن "المحكمة الاتحادية العليا قررت تسمية الناشط المدني باسم خزعل خشان عضواً في البرلمان بدلاً عن النائب رفاه العارضي".وأضافت، أن "القرار جاء على خليفة طعن تقدم به خشان الى المحكمة".

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