ترامب يقترح استخدام القنابل النووية للقضاء على الاعاصير الخطيرة

2019/08/26 | 11:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرتين على الأقل، استخدام القنابل النووية ضد الأعاصير التي تقترب من الولايات المتحدة.

جاءت تصريحات الرئيس خلال اجتماعات حول الأمن القومي: "أفهم، أفهم، فلما لا نقصفهم...عندما تبدأ في التشكل قبالة ساحل أفريقيا ثم تتحرك عبر المحيط الأطلسي، نسقط قنبلة نووية في وسط الإعصار، وهذا يدمره، بحسب تقارير "أكسيوس".

وأشارت وسائل اعلام محلية، اليوم الاثنين، إلى أن فكرة تدمير الأعاصير بالقنابل النووية مقترحة منذ عقود عديدة، منذ خمسينيات القرن الماضي.

ويعتقد العلماء حينها أن القنبلة النووية ليس من المرجح أن تلحق الضرر بالإعصار فحسب، بل إنها ستصيب الهواء أيضًا بالمخلفات المشعة التي سينشرها الإعصار في وقت لاحق.

بالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام قنبلة نووية كبيرة في المحيط الأطلسي ينتهك معاهدة التفجيرات النووية السلمية (PNET)، التي وقعت عليها الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي في عام 1976.

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