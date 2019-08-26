ضياء الشكرجي - القرآن محاولة لقراءة مغايرة 5

2019/08/26 | 11:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ضياء_الشكرجي مالِكِ يَومِ الدّينِ (4)وكأنما أراد المؤلف ألا يستغرق المخاطَب بالتعويل على رحمة الله ورحمانيته ورحيميته، فأراد أن يوازن بين الرجاء والخوف، الرجاء لرحمة الله، والخوف من حسابه وعتابه ولعله عقابه.والقرآن ركز على عامل الإنذار والتخويف أكثر بكثير من عامل التبشير، ولكن كما سنرى لم يكن الثواب والعقاب الذي طرحه القرآن موافقا للعدل الإلهي حسب الرؤية الفلسفية والعقيدة التنزيهية.هذه السورة تضع ثلاث قض......

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