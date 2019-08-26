2019/08/26 | 11:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت قيادة عمليات الفرات الاوسط، اليوم الاثنين، عدم وجود قطوعات للشوارع في خطة العاشر من المحرم الا في حالات الضرورة القصوى.وقالت القيادة في بيان وتلقته وكالة صدى، إن “قيادة عمليات الفرات الاوسط عقدت مؤتمرا امنيا لمناقشة الخطة الأمنية التي اعدت من قبل القادة الأمنيين حول الاستعداد لشهر محرم الحرام ويوم عاشوراء حيث ستكون هناك عمليات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عمليات الفرات الاوسط توضح عن القطوعات في العاشر من محرم الحرام وكالة صدى الاعلام للانباء.

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