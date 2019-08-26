القضاء يمنح باسم خشان عضوية البرلمان بدلاً عن العارضي

2019/08/26 | 11:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادقررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، تسمية الناشط المدني باسم خزعل خشان، عضواً في مجلس النواب، بدلاً عن النائب رفاه العارضي.

وقال باسم خشان، في تصريحات صحفية ، إن “المحكمة الاتحادية العليا قررت تسميتي عضواً في البرلمان بدلاً عن النائب رفاه العارضي على خليفة طعن تقدمت به الى المحكمة”.

وكان المرشح عن تحالف سائرون، باسم خشان، قد أصدر الاحد (20 أيار 2018) بياناً رد فيه على اعتباره خاسراً في محافظة المثنى، رغم حلوله بالمرتبة الثانية بالقائمة المدعومة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وقال خشان في بيان له، إن “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قررت استبعادي على الرغم من فوزي بثاني أعلى الأصوات في المحافظة بحسب أرقام المفوضية غير الموثوقة”، مبيناً ان “الدستور سيحيل عمل المفوضية هباء منثورا”.

وأضاف، أن “نظام توزيع مقاعد مجلس النواب رقم (12) لسنة 2018 يتعارض مع المادة (2/ اولا/ ب) من الدستور، وتم تطبيقه “ضده” عبر استبعاد المرشح الفائز بأعلى الاصوات (الثاني) وابقى الفائز بأقل عدد من الأصوات (السابع)، وهذا يخرق اول مبادئ الديمقراطية”.

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