نائب كردي ينفي وجودها ويؤكد لـ”كلكامش”: لا صحة لقصف قاعدة اميركية في مخمور !

2019/08/26 | 11:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادنفى النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شيروان الدوبرداني ،الاثنين، عن وجود اي قاعدة امريكية في مخمور ، مشيرا الى ان هناك عدد من المستشارين الامريكان موجودين في قاعدة الكيارة الجوية فقط .

وقال الدوبرداني في تصريح لـ” كلكامش برس” إن” المعلومات التي وردت بشأن قصف قاعدة امريكية غير دقيق ، ولاتوجد اي قاعدة امريكية في مخمور” ، مبينا ان” هناك قاعدة الكيارة الجوية التابعة الى القوة الجوية العراقية وفيها بعض المستشارين الامريكان الداعمين للجيش العراقيين “.واشار الى ان “القوات المتواجدة في قاعدة الكيارة ، وبالتعاون مع الامريكان قاموا قبل ايام بتدمير عدة مضافات لداعش وقتل ستة منهم” .

وكان رئيس أركان قوات البيشمركة في إقليم كردستان العراق، جمال أمينكي، قال في ( 29-09-2017) إن ، الولايات المتحدة أسست قاعدة عسكرية في قضاء مخمور التابع لمحافظة نينوى.

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