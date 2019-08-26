عمليات الحشد الشعبي: اسرائيل استهدفت القيادي في الأنبار بتغطية اميركية

2019/08/26 | 11:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعهد الحشد الشعبي بمواصلة دوره في مكافحة الاٍرهاب والدفاع عن أرض العراق وأمنه والتصدي لأي عدوان بعد استهداف اسرائيل لأحدى قياداته غربي الأنبار.

وأكدت عمليات الحشد الشعبي في بيان، أن الطيران الاسرائيلي المُسير استهدف قيادي في الحشد الشعبي بمحافظة الأنبار على طريق عكاشات القائم، مع وجود تغطية جوية من قبل الطيران الأمريكي للمنطقة فضلا عن تحليق بالون كبير للمراقبة بالقرب من مكان الحادث، وبالتزامن مع بدء المرحلة الرابعة من عمليات إرادة النصر في غرب العراق بمشاركة القوات المشتركة من جيش وشرطة وحشد والتي تلاحق فلول الجماعات الإرهابية.

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