وفد منظمة الهجرة الدولية يؤكد بعد زيارته لمركز صحي بالنجف ان وراء انخفاض عدد المصابين بالتدرن عملا متميزا وجادا

2019/08/26 | 11:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد فريق ميداني من منظمة الهجرة الدولية أن وراء انخفاض عدد المصابين بالتدرن عملا متميزا وجادا .واكد فريق المنظمة خلال زيارته الميدانية لمركز الأمراض الصدرية والتنفسية في دائرة صحة النجف الاشرف ان الارقام التي اطلع عليها الفريق الزائر تبين تسجيل انخفاض واضح في حالات التدرن، ما يعني ان هناك عملا متميزا وجادا، وهناك جهودا […]

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