2019/08/26 | 11:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقام منتدى أهل البيت الثقافي في قلعة سكر شمال الناصرية مهرجانه الشهري بعنوان ” ملتقى ختام الأمراء” , وذلك برعاية مؤسسة ملتقى العلم والدين الثقافية في ذي قار .يهدف المهرجان إلى تعميق الارتباط الروحي بإمام الزمان “عج”, كما تضمن كلمة للشيخ رائد الساعدي تناول فيها سمات التغيير في الشخصية المهدوية وكيفية بناء جيل مهدوي …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ملتقى العلم والدين في ذي قار يقيم مهرجانه الشهري بعنوان “ملتقى ختام الأمراء” النعيم نيوز.

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