حزب كردي: مواطنو الاقليم يأسوا من حكومتهم

2019/08/26 | 11:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..رأى عضو المجلس التنفيذي لحزب التحالف الوطني ارسلان قاسم، الاثتين، أن شعب إقليم كردستان يأس من حكومته بسبب فشلها وعدم وجود سياسة ناضجة.وقال قاسم في تصريح لـ/المعلومة/، ان “المواطنين في اقليم كردستان اصبحوا في حالة يأس من حكومتهم”، مستبعدا “خروج تظاهرات لعدم وجود جهة تتبنى التظاهرات”.واضاف قاسم، ان “التظاهرات السابقة لم يكن […]

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