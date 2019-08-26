2019/08/26 | 11:33
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
رأى عضو المجلس التنفيذي لحزب التحالف الوطني ارسلان قاسم، الاثتين، أن شعب إقليم كردستان يأس من حكومته بسبب فشلها وعدم وجود سياسة ناضجة.
وقال قاسم في تصريح لـ/المعلومة/، ان “المواطنين في اقليم كردستان اصبحوا في حالة يأس من حكومتهم”، مستبعدا “خروج تظاهرات لعدم وجود جهة تتبنى التظاهرات”.
واضاف قاسم، ان “التظاهرات السابقة لم يكن […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حزب كردي: مواطنو الاقليم يأسوا من حكومتهم) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
رأى عضو المجلس التنفيذي لحزب التحالف الوطني ارسلان قاسم، الاثتين، أن شعب إقليم كردستان يأس من حكومته بسبب فشلها وعدم وجود سياسة ناضجة.
وقال قاسم في تصريح لـ/المعلومة/، ان “المواطنين في اقليم كردستان اصبحوا في حالة يأس من حكومتهم”، مستبعدا “خروج تظاهرات لعدم وجود جهة تتبنى التظاهرات”.
واضاف قاسم، ان “التظاهرات السابقة لم يكن […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حزب كردي: مواطنو الاقليم يأسوا من حكومتهم) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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