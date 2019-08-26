2019/08/26 | 11:34

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طهران: ليست هناك رغبة للقاء الأميركيين

الاثنين

26

أب

2019 :

11:26 am

34

أكد المتحدث بأسم الحكومة الايرانية "علي ربيعي" انه ليست هناك رغبة

للقاء الأميركيين، لافتا الى ان زيارة وزير الخارجية الايراني الى

باريس كانت بطلب من الحكومة الفرنسية ولا صلة لها بقمة مجموعة "جي

7".

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