ظريف يصل الى بكين في اطار جولة آسيوية

2019/08/26 | 11:34

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وصل وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الى العاصمة الصينية بكين

في اطار جولة آسيوية تشمل كذلك اليابان وماليزيا.وكان ظريف قد قام الاسبوع الماضي بجولة اوروبية تضمنت الدول

الاسكندنافية الثلاث فنلندا والسويد والنرويج اضافة الى فرنسا.ويوم الجمعة اعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي بان

الوزير ظريف سيبدا الاحد جولة آسيوية لدول الصين واليابان وماليزيا،

ولكن نظرا للزيارة المفاجئة التي قام بها الى فرنسا من جديد امس الاحد

لاجراء محادثات مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ووزير خارجيته جان

ايف لودريان على هامش اجتماع القمة للدول الصناعية السبع في بياريتس

فقد تاخر بدء الجولة الاسيوية الى فجر اليوم الاثنين.

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