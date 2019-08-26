2019/08/26 | 11:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس اختارت لجنة المنتخبات اربع مدربين لمنصب مساعد مدرب منتخبنا الوطني كاتانيتش على ان يتم التصويت على احدهم، وهم كل من: صالح راضي رحيم حميد علي هادي كريم سلمان

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لجنة المنتخبات ترشح 4 مدربين لكاتانيتش لاختيار مساعده وكالة خطوة برس.

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