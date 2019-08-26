مفتش الداخلية: ضبط موظف كبير متلبسا بالاتجار بالمخدرات في الديوانية

2019/08/26 | 11:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس أعلن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، الأحد، عن ضبط موظف حكومي يشغل منصب مدير قسم في أحد دوائر الدولة في محافظة الديوانية متلبساً بحيازة 250 غراماً من المخدرات لغرض الاتجار بها.وذكر بيان للمكتب تلقت “خطوة برس”، نسخة منه، أن “العملية جاءت بناءً على معلومات دقيقة من مصادر مفتشية الداخلية الخاصة

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