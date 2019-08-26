ترامب مجددا: لا نرغب بتغيير النظام في إيران

2019/08/26 | 11:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، تأكيده على انه لا يرغب في تغيير النظام في إيران.وقال ترامب في تصريحات صحافية، إنه “يرغب في رؤية إيران قوية وإنه لا يسعى لتغيير النظام في طهران”، مشيرا إلى أن “أسلوب الحياة المفروض على الإيرانيين غير مقبول”.ومضى ترامب قائلا في تصريحات للصحافيين خلال قمة لقادة مجموعة […]

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