اليوم في فرنسا : مؤتمر صحفي مرتقب لماكرون وترامب في ختام قمة “G7”

2019/08/26 | 11:36

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(المستقلة) ….



قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيشترك في مؤتمر صحفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، في ختام قمة مجموعة (G7) في فرنسا.

وأضاف البيت الأبيض في بيانه الصحفي اليومي أن المؤتمر الصحفي سيعقد في بياريتس في الساعة 3.30 مساء (13.30 بتوقيت غرينيتش) عقب الجلسة الختامية لمجموعة الدول السبع.

وأكد ترامب، أمس الأحد، أنه كان على وفاق خلال القمة مع زعماء المجموعة الآخرين، التي تضم بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان.

ولكن خلافات ظهرت بشأن قضايا تراوحت بين تصاعد الحرب التجارية بين أمريكا والصين، والطموحات النووية لكل من إيران وكوريا الشمالية، ومسألة ما إذا كان يجب إعادة ضم روسيا لمجموعة (G7).

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